LAMA abre nova sede em Faro com aulas de teatro para todos

LAMA Teatro abre black box para ficar ainda mais próxima da comunidade.

Tal como o barlavento tinha avançado em primeira mão, e já na terça-feira, dia 3 de março que começam as primeiras aulas da LAMA Black Box, um projeto que marca o início de um novo capítulo na vida do LAMA Teatro, que, este ano, comemora 10 anos de existência.

Neste novo capítulo, queremos estar ainda mais próximos da comunidade farense e algarvia, a partir de aulas de teatro, oficinas, encontros e espetáculos, que vão acontecer num espaço com uma localização privilegiada, mesmo no centro da cidade de Faro, e totalmente preparado para a realização destas atividades.

O primeiro conjunto de aulas vai ser coordenado e dinamizado por Sara Afonso, Tânia Silva e Carolina Santos, todas com formação e experiência em teatro.

Sara é a responsável pelas aulas de terça-feira, destinadas a crianças dos 6 aos 10 anos, que começam a 3 de março e se prolongam até 30 de junho.

Às quartas-feiras, de 4 de março a 24 de junho, a LAMA Black Box abre as portas às crianças e jovens dos 11 aos 16 anos, que terão Tânia Silva como formadora.

No dia 2 de abril, têm início as aulas a cargo de Carolina Santos, para adultos com ou sem formação em teatro, com idades entre os 17 e os 97 anos. As aulas para esta faixa etária decorrem às quintas-feiras e terminam a 25 de junho.



Para as férias da Páscoa: oficina de dança e teatro inspirada no Romeu e Julieta

Entre os dias 30 de março e 3 de abril, João de Brito e Filipa Rodrigues coordenam uma oficina de dança e teatro, tendo como ponto de partida o clássico ‘Romeu e Julieta’, de William Shakespeare.

Nesta oficina, pretende-se trabalhar o fortalecimento físico e técnico através das disciplinas de condicionamento físico e técnica de dança contemporânea. Dar ferramentas teatrais e explorar material coreográfico para a criação de um ou vários «Romeus» e de uma ou várias «Julietas».

Esta atividade destina-se a crianças e jovens entre os 10 e os 15 anos. As crianças com menos de 10 anos poderão participar, consoante a experiência em teatro e/ou dança.

Para mais informações e inscrições o LAMA teatro disponibiliza um endereço de email ([email protected]).

O LAMA Teatro é uma estrutura financiada pela Direção-Geral da Artes e apoiada pelo município de Faro