Lagos volta a apoiar o Algarve Jazz Gourmet Moments Festival

Foi aprovada na última Reunião de Câmara, realizada a 27 de novembro, a atribuição de um subsídio de 26000 euros à Orquestra de Jazz do Algarve, entidade organizadora do Algarve Jazz Gourmet Moments Festival.

O apoio à realização da 4ª edição do evento, a ter lugar entre 29 e 31 de maio de 2020, surge do apoio financeiro já firmado pelo município aquando da candidatura da Orquestra ao programa 365 Algarve.

A realização do Algarve Jazz Gourmet Moments Festival em Lagos pela Orquestra de Jazz do Algarve constitui um dos grandes marcos da programação cultural anual no concelho pela sua inovação e promoção turística.

Aliando o jazz à excelência da gastronomia algarvia, a intenção passa por criar no público uma experiência única de sons e sabores.

Ao longo de três dias, passam pelo palco do Centro Cultural de Lagos alguns dos maiores ícones do jazz mundial, enriquecidos com a gastronomia gourmet de vários restaurantes de Lagos parceiros do evento.

Na 3º edição, realiza da em maio de 2019, passaram por Lagos artistas de renome mundial como Benny Golson, Dena Derose, Peter Cincotti e Ed Mota num total de cerca 780 espetadores.

Integrado no programa cultural 365 Algarve, que visa combater a sazonalidade da região enriquecendo os eventos realizados entre outubro e maio de cada ano, o festival vai expandir-se para os concelhos de Lagoa e Loulé na sua 4ª edição em 2020.

Em Lagos, cidade que viu nascer a iniciativa, o evento terá lugar nos dias 29, 30 e 31 de maio, tendo a Orquestra de Jazz do Algarve convidado a cantora norte-americana Jane Monheit para abrir os concertos principais.

Ao longo do 4º Algarve Jazz Gourmet Moments Festival não faltarão também os habituais Menus Gourmet e as Smooth Sessions (concertos intimistas) em restaurantes selecionados.

À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal de Lagos volta a apoiar o Festival através da atribuição de um subsídio, este ano de 26 mil euros, destinado à produção do mesmo, reforçando a sua programação cultural e a oferta de alternativas culturais e turísticas de qualidade para o município.