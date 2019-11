Lagos celebra centenário de Sophia durante o mês de novembro

No mês em que assinala o centenário do nascimento da autora (que faria 100 anos hoje, dia 6 de novembro), o município lacobrigense dá seguimento à vasta programação que lhe dedicou em 2019 com vários eventos no Centro Cultural de Lagos.

Em estreita relação com a Comissão Organizadora e Coordenadora do Centenário do Nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, Lagos dedicou 2019 a uma das mais influentes autoras portuguesas com eventos que passaram por espetáculos para os mais jovens, peças de teatro, uma Exposição Fotográfica e um Colóquio Internacional.

As celebrações iniciam hoje, 6 de novembro, às 21h30, com a peça «Memórias de Criada – Um Espetáculo para Sophia de Mello Breyner Andresen».

Com texto, direção e interpretação de Neusa Dias, as figuras principais da peça são as criadas, empregadas, amas, perceptoras, governantas e cozinheiras das casas onde Sophia viveu e escreveu numa visão inventada das suas memórias.

Amanhã, dia 7, o ator Pedro Lamares regressa a Lagos para o Recital de Sophia «O meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo», também às 21h30, enfatizando a força de uma mulher criativa, poderosa e corajosa com uma obra poética de grande influência na língua portuguesa.

Já no dia 9 de novembro, sábado, às 19 horas, terá lugar o Concerto Coral Prémio Musa. A iniciativa, desenvolvida em colaboração com o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, distingue a excelência musical da composição contemporânea de tradição erudita ocidental, estimulando e promovendo a língua portuguesa como veículo expressivo.

As partituras a concurso par­tem conceptualmente de um ou mais poemas de Sophia, sendo o Júri composto pelo compositor João Pedro Oliveira e pelos maestros Pedro Teixeira e Martim Sousa Tavares.

Para encerrar o programa, o município de Lagos recebe, no dia 30 de novembro e também às 21h30, a Orquestra de Jazz do Algarve, para um concerto comemorativo do centenário da autora, onde o objetivo «é unir a sua Palavra à Música».

Através de textos selecionados de Sophia, que foram musicados e utilizados para a criação de novas composições e orquestrações originais pela mão de Hugo Alves, a Orquestra de Jazz do Algarve convida ainda a cantora Ana Rita Inácio para um espetáculo «muito especial».