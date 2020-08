Lagoa relembra e dança os «Anos 80 com Wanda Stuart»

Bilhetes têm um cariz solidário.

O festival cultural «A Cultura Sai À Rua – Verão 2020» está de regresso a Lagoa e ao recinto da Fatacil amanhã, quinta-feira, dia 20 de agosto, com o espetáculo musical «Anos 80 com Wanda Stuart», que arranca às 21h00.

Este será um espetáculo «cheio de energia, que irá revisitar grandes clássicos da música portuguesa e internacional, pela voz de Wanda Stuart, e que vai poder acompanhar e cantar a plenos pulmões», afirma o município.

Os ingressos têm um custo de €5 e podem ser adquiridos online, aqui. A receita de bilheteira reverterá simbolicamente a favor de uma instituição particular de solidariedade social do concelho, que será selecionada após sorteio no espetáculo a realizar a 5 de setembro.

A Câmara Municipal de Lagoa explica ainda que os espetáculos se realizam «cumprindo com todas as normas de segurança e higiene em recintos ao ar livre, ainda que delimitados, de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde e planos de contingência criados para o efeito».

O uso de máscara será obrigatório.