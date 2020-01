Lagoa mostra «Corações ao Alto» pela objetiva de Valter Vinagre

No âmbito dos Encontros Internacionais da Política e da Imagem de Lagoa, Política & Imagem 2020, que terão lugar entre os dias 15 e 18 de janeiro, irá realizar-se a abertura da Exposição «Corações ao Alto» do fotógrafo Valter Vinagre.

O fotógrafo, nascido em Avelãs de Caminho, no concelho de Anadian em 1954, expõe o seu trabalho intitulado «Corações ao Alto», com o qual procurou documentar as confissões religiosas presentes em Lagoa.

A exposição estará patente no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora da Luz, com abertura ao público no dia 15 de janeiro, quarta-feira, às 19h45.

