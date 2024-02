Lagoa e Lagos acolhem concerto «As Quatro Estações de A. Vivaldi»

«As Quatro Estações de A. Vivaldi» é o nome do concerto promovido pela Artis XXI e a Questão Repetida e que se apresenta em Lagoa e Lagos, pela Orquestra Barroca D’Aquém Mar.

A Artis XXI e a Questão Repetida apresentam nos dias 8 e 9 de março, pelas 19h00, na Igreja Matriz de Lagoa e na Igreja São Sebastião de Lagos, respetivamente, o concerto «As Quatro Estações de A. Vivaldi», que promete estimular o pensamento sobre a temática que dá mote ao espetáculo.

«As Quatro Estações», icónica obra de Vivaldi sobre os ciclos da natureza, vêm lembrar ao espetador a importância da cultura própria de cada estação anual que, devido às drásticas alterações climáticas, se tem vindo a perder.

Nesta obra, escrita em 1720, Vivaldi propõe a reflexão da ligação Homem-Natureza e conjuga a composição musical com as características vincadas de cada ciclo anual presente na natureza.

«As palavras de Vivaldi são verdadeiros documentos históricos sobre o seu estado de alma e sobre a humanidade do séc. XVIII. Assim, este formato de arte pretende provocar o pensamento no público para que se reflita sobre as formas possíveis de contribuir para uma Humanidade coletiva que viva em verdadeira sociedade.

A interpretação desta obra é da Orquestra Barroca D’Aquém Mar, com direção artística de Elsa Mathei e com direção musical de César Nogueira.

O concerto vai ser apresentado no dia 8 de março, na Igreja Matriz de Lagoa, e no dia 9 de março, na Igreja de São Sebastião de Lagos, sempre pelas 19h00.

Os bilhetes estão à venda na plataforma BOL, disponível aqui ou aqui, bem como nos postos aderentes, como a FNAC, Worten, CTT, entre outros, e têm o custo de seis euros.

Este evento é uma co-produção entre a Artis XXI – Associação de Educação Artística de Lagoa e a Questão Repetida Associação, com o apoio da DGArtes, da Câmara Municipal de Lagoa e da Câmara Municipal de Lagos.