Lagoa decifra enigmas e dá «Explicações sobre o Jogo do Galo»

Exposição patente de 26 de junho a 24 de julho.

O Centro Cultural Convento de S.José, em Lagoa, apresenta ao público a exposição «Explicações sobre o Jogo do Galo», de Alexandra Dias, com inauguração no dia 26 de junho às 17h00, na Sala Manuel Gamboa, onde ficará patente até ao dia 24 de julho.

Este trabalho visa apresentar e desvendar alguns enigmas associados a este jogo mundial que, em Portugal, dá pelo nome de «Jogo do Galo», sendo que a forma como foi batizado é um dos enigmas que poderá decifrar ao visitar a exposição.

A exposição poderá ser visitada de segunda-feira a sexta-feira , das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Já aos sábados, aplica-se apenas o horário vespertino, entre as 14 e as 18 horas.

O Centro Cultural Convento de S. José está aberto ao público «de acordo com as normas indicadas pela Direção-Geral de Saúde» no combate à disseminação da COVID-19, «cumprindo todas as diretrizes de segurança e distanciamento, promovendo desta forma uma visita segura à exposição».