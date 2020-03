Lagoa cancela Percursos Performativos no Património

Percursos Performativos no Património de Lagoa que se iriam realizar no dia 15 e 29 de março foram cancelados.

No âmbito do reforço de medidas de prevenção de saúde adotadas pelo município de Lagoa, os percursos previstos para Ferragudo no dia 15 de março, e para Estômbar no dia 29 de março, integrados na edição de 2020 dos Percursos Performativos no Património foram cancelados.

O município de Lagoa renova o apelo a toda a comunidade para que mantenha a serenidade e continue a observar as medidas de prevenção recomendadas, nomeadamente as regras básicas de higiene pessoal e de recato social, evitando deslocações desnecessárias a eventos ou serviços, com vista à sua própria proteção e à contenção da propagação da COVID-19.