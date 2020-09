Lagoa acolhe alaudista medieval Ricardo Leitão Pedro

Igreja de Estômbar recebe um concerto do alaudista medieval Ricardo Leitão Pedro e do conjunto Castra Leuca Trio no dia 13 de setembro, às 17h30, integrados no 7º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa.

Ricardo Leitão Pedro é um dos raros músicos de hoje dedicados à prática histórica de canto al liuto, acompanhando-se com diferentes instrumentos antigos de corda dedilhada.

Nascido no Porto em 1990, tomou o alaúde aos 18 anos e estudou voz e alaúde no Porto (ESMAE), Lyon (CNSMD) e Basileia (Schola Cantorum Basiliensis).

Membro dos ensembles Concerto di Margherita e I Discordanti com os quais mantém um calendário intenso pelos palcos europeus, é regularmente convidado a colaborar com outros ensembles e orquestras tanto enquanto cantor como alaudista.

O primeiro álbum de Ricardo Leitão Pedro, «Fantasticaria», dedicado à música de Bellerofonte Castaldi para voz e teorba, foi editado em formato independente em 2020.

A formação do Castra Leuca trio (guitarra, violino e percussão) é única em Portugal e, desde 2018, consolidou-se rapidamente dentro do panorama do World Music português.

Conta no seu currículo com concertos em Portugal e Espanha e participações em festivais como a Festa do Avante!, o Festival Sons da Terra, Jueves Turístico, o Festival Zeca Afonso e o Festival Água Mole em Pedra Dura, entre outros.

Em 2019 os Castra Leuca Trio lançaram o seu trabalho discográfico de estreia «Primeiro Andamento» que tem sido divulgado por rádio em Portugal (na Antena 1 e Antena 2), Espanha, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, República Checa e Colômbia.

O Castra Leuca Trio é composto por Joaquim Pires na Guitarra, Nicolas Ramirez Celis no Violino e António Pedro Dias na Percussão.

A entrada é gratuita, no entanto, é necessário levantar bilhete antecipadamente no Centro Cultural Convento de São José de segunda-feira a sexta-feira entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 14h00 e as 18h00 ou, no próprio dia no local do evento a partir das 17 horas.

Os espetáculos realizam-se cumprindo com todas as normas de segurança e higiene, em recintos ao ar livre, ainda que delimitados, de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde (DGS) e planos de contingência criados para o efeito.

De salientar ainda a obrigatoriedade do uso de máscara e seguir as regras de segurança definidas para os diversos espetáculos.

Aproveite um final de tarde de domingo diferente e assista a este concerto, sugere a Câmara Municipal de Lagoa.