Lagoa abre candidaturas ao Prémio Maria Barroso no Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher vai ser assinalado em Lagoa com a abertura das candidaturas ao Prémio Maria Barroso, seguido de um espetáculo de homenagem a cinco mulheres que elevaram a sua voz para cantar a igualdade de direitos.

Deste modo, e para comemorar o Dia Internacional da Mulher, que se celebra a 8 de março, nesse mesmo dia, às 17h00, no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, será anunciada a abertura do período de candidaturas ao Prémio Maria Barroso, que se prolongam até ao dia 30 do mês de novembro.

No mesmo momento será ainda divulgado o regulamento da segunda edição (2020-2021) do Prémio, atribuído bianualmente pelo município de Lagoa.

Segue-se o espetáculo que celebra mais de um século de lutas pela igualdade de género. O «Mulheres do Sul» convoca cinco nomes da música sul americana: Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Elis Regina e Maria Bethânia.

Sob a conceção e direção musical de Adriana Queiroz e Luanda Cozetti, com arranjos musicais do guitarrista andaluz Javier Patino, vão elevar-se as vozes em defesa de um mundo mais justo e livre.

Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lagoa que se articula com os objetivos para o desenvolvimento sustentável. «Alcançar a igualdade de género e acabar com todas as formas de discriminação de mulheres e meninas» é o quinto desses dezassete objetivos que a ONU quer ver atingidos até ao final desta mesma década.

Alinhado com os compromissos nacional e internacional, o município integrou na sua estratégia de desenvolvimento local, dez destes objetivos, sendo que a igualdade de género está entre as prioridades que Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, tem vindo a apontar, em várias intervenções públicas, como caminho para a sustentabilidade económica, social e ambiental.