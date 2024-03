Juventude inspira Simpósio Internacional de Pintura de Portimão

Museu de Portimão recebe IV Simpósio Internacional de Pintura sob o mote «O Jovem e a Cidade», de 11 a 16 de março.

A quarta edição do Simpósio Internacional de Pintura de Portimão vai ser marcada pela relação entre os jovens e a cidade, numa troca de ideias e experiências a pintar, e decorrerá de 11 a 16 de março no hall do auditório do Museu de Portimão, sempre entre as 9h30 e as 18h00.

Esta edição convida à exploração do tema «O Jovem e a Cidade», atraindo ao Museu de Portimão quatro jovens artistas internacionais, de diversas culturas, para interpretarem sob a forma pictórica temas relacionados com as paisagens urbanas.

Integrada nas comemorações do Centenário de Portimão e no Março Jovem, a edição de 2024 deste simpósio contará com a participação do mongol Od Khan, da espanhola Maria Dolores Gallego, do chinês Tiln Luo e do sírio Ribal Abdul Hamid, que passarão para a tela as suas interpretações sobre o tema das paisagens urbanas, numa linguagem contemporânea, diversificada e irreverente, inspirada pelas respetivas origens e formação.

A criatividade destes jovens artistas também se inspirará na cidade centenária de Portimão, assente na diversidade da ocupação humana e respetivo desenvolvimento, sustentabilidade, sociedade e valores culturais, em permanente mutação.

Ao longo de seis dias, será desenvolvida uma investigação artística, abstrata e contemporânea sobre o tema proposto, num formato de atelier aberto, oferecendo a oportunidade de diálogo, não só entre os pintores envolvidos, mas também aberto à comunidade interessada, que é encorajada a participar e usufruir do simpósio.

A quarta edição do Simpósio encerrará com a inauguração de uma exposição de pintura coletiva, em resultado dos trabalhos criados pelos quatro artistas, marcada para as 17h00 de 16 de março no foyer no Museu de Portimão, a que se seguirá um momento musical, através de sunset à beira-rio protagonizado pelo pintor, e também DJ, Ribal Abdul Hamid.

O evento é produzido pela Associação Cultural Cuneo Sularte, sob curadoria de Arlindo Arez, em parceria com o Museu de Portimão, contando com o apoio institucional da Câmara Municipal de Portimão.