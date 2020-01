Juan Santamaria em concerto no Carmelo este domingo

Juan Santamaria estará em Faro, no Mosteiro de Nossa Senhora Rainha do Mundo (Carmelo, localizado no Patacão), para cantar poemas de Santa Teresa de Jesus e cantos de Natal. Esta iniciativa, que tem entrada livre, terá lugar às 18h00, no domingo, dia 12 de janeiro.

Juan Santamaría, cantor hispano-luso e fadista em Espanha, une neste projeto a poesia dos grandes escritores da literatura espanhola ao Fado, Património Imaterial da Humanidade, tendo lançado, por ocasião do V Centenário do nascimento de Santa Teresa de Ávila (2015) um álbum, no qual procura reflectir sobre os grandes temas abordados por esta grande personalidade católica.

Nomeadamente, o mistério da vida e da morte, presente no verso que dá título ao projeto: «Vivo sem viver em mim, morro porque não morro».

Este espetáculo já teve diversas apresentações públicas, nomeadamente na Catedral de Santiago de Compostela, na Catedral de Faro, em festivais, igrejas, conventos, teatros e espaços culturais, quer de Portugal, quer de Espanha.

Poemas como Alma buscarte has en mí, Coloquio amoroso e o conhecido Nada te turbe, serão cantados por Juan Santamaría, assim como cantos de Natal, sendo o cantor acompanhado pelo Grupo In Versus e pelo Coro Municipal de Santa Maria de La Bella de Lepe.

O cantor editou dois discos com temas de Juan Ramón Jiménez e de José Saramago, ambos distinguidos com o Nobel da Literatura, disco que merecei críticas muito positivas da imprensa e do público.

Realizou, também, uma extensa turnê por Espanha, Portugal e EUA, apresentando estes discos e, ao longo da sua carreira musical, cantou com Celeste Rodrigues, Maria Betânia, Dulce Pontes e Teresa Salgueiro, entre outros.