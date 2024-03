João Ribeiro vence Prémio Nacional de Fotografia de Espanha 2024

O fotógrafo João Ribeiro foi agraciado com o prestigiado Prémio Nacional de Fotografia de Espanha 2024, em Gibraleón, Huelva.

Com uma carreira de mais de 25 anos dedicada à arte da fotografia e à promoção cultural através da arte contemporânea, João Ribeiro destacou-se pela sua habilidade em capturar momentos únicos e construindo narrativas visuais cativantes.

«É uma grande honra para mim, ainda mais sendo a segunda vez e o primeiro português a vencer este prémio em Espanha e em dois anos distintos (2021 e 2024)», afirmou João Ribeiro.

«Dedico este reconhecimento a todos os meus companheiros que me têm apoiado e inspirado nesta jornada artística», acrescentou.

Em 2021, João Ribeiro tinha sido destacado e premiado no mesmo certame com o Prémio Nacional, tendo sido na altura, o primeiro estrangeiro a ser premiado com este galardão espanhol.

Além da sua excelência como fotógrafo, João Ribeiro é também reconhecido pelo seu compromisso com o ensino da fotografia (Escola Profissional Gil Eanes, em Portimão), e a promoção da fotografia como forma de expressão artística na arte contemporânea.

Tem ainda desempenhado um papel fundamental na formação de novos talentos e na divulgação da importância da fotografia na sociedade contemporânea, informa hoje a na Associação e Núcleo Amigos Fotógrafos Algarve (A|NAFA).