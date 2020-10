«Jazz para João de Deus» celebra em Messines os 190 anos do poeta

Comemorações estendem-se até dia 7 de dezembro.

O concerto «Jazz para João de Deus», dinamizado pelo Trio da Orquestra de Jazz do Algarve, vai decorrer no próximo domingo, dia 25 de outubro, às 18h00, no Auditório Francisco Vargas Mogo, na Vila de São Bartolomeu de Messines.

O evento marca a retoma das comemorações do 190º aniversário do poeta e pedagogo João de Deus, que se assinalam ao longo do ano de 2020.

O município de Silves, ambiciona que este programa comemorativo «seja um pequeno contributo para que o país, e em particular as gerações mais novas, não esqueçam aquele que foi um dos maiores poetas e um mais importantes educadores do século XIX».

O encerramento das comemorações decorrerá no dia 7 de Dezembro, data em que se prevê um extenso programa de manifestações e atividades culturais em torno desta ilustre personalidade.

É de relembrar que algumas das ações inicialmente previstas no âmbito das comemorações, nomeadamente jornadas, passeios, entre outros, foram reagendados para março de 2021, e decorrerão no âmbito das comemorações do 191º Aniversário de nascimento do poeta.

Atendendo à emergência de saúde pública, a distribuição de vouchers para acesso ao espetáculo começa a ser disponibilizada no auditório, no dia do espetáculo, a partir das 17h00. Serão disponibilizados 70 vouchers, que permitirão o acesso ao espetáculo de uma forma desfasada.

As comemorações do aniversário do autor de «Campo de Flores» e da «Cartilha Maternal» são organizadas pela Câmara Municipal de Silves, através do Setor de Cultura e em colaboração com a Casa-Museu João de Deus.