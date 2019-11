Jack Broadbent e Vítor Bacalhau proporcionam noite de Blues em Loulé

Músico algarvio terá a cargo a primeira parte do concerto que atinge o seu ponto alto na atuação do cantor e compositor inglês.

Jack Broadbent, uma das figuras internacionais cimeiras do Blues, apresenta-se no próximo sábado, 23 de novembro, às 21h30, no palco do Cine-Teatro Louletano, numa absoluta estreia a sul.

O talentoso cantor e compositor inglês, «que tem deixado públicos fascinados com os seus espetáculos ao vivo e com o seu estilo inigualável de tocar slide guitar», regressa a Portugal depois da sua aclamada estreia em Lisboa, em 2016, no Centro Cultural de Belém.

Nascido na Inglaterra rural, numa família onde a música era uma presença constante, Jack Broadbent aponta as suas influências para John Lee Hooker, Peter Green, Jimi Hendrix, Robert Johnson e Crosby, Stills e Nash & Young.

Com raízes firmemente plantadas nos blues mais puros, Broadbent «está a gerar uma onda de entusiasmo global como um bluesman moderno e, porventura, o mais entusiasmante do nosso tempo».

No âmbito da parceria do Cine-Teatro Louletano com a Blues a Sul – Associação de Blues do Algarve –, a primeira parte do concerto estará a cargo do algarvio Vítor Bacalhau, hoje em dia um dos nomes sonantes no Blues/Rock em Portugal.

Conta já com três discos editados, aclamados pela crítica especializada e pelos seus pares, e centenas de concertos em clubes e festivais em Portugal e no estrangeiro.

Com o lançamento do EP «I Am Leaving», Bacalhau explora sonoridades acústicas mais associadas às raízes dos blues, que acabam por se traduzir no formato intimista de um concerto a solo.

A Associação de Blues do Algarve – Blues a Sul é uma associação não lucrativa que tem como objetivo difundir e promover os Blues na região. Com cerca de quatro anos de existência, esta estrutura tem sido responsável pela organização do Festival de Blues de Faro desde 2016, assim como por um número crescente de atividades que incluem workshops e jam sessions, para além dos concertos com artistas nacionais e internacionais.

O espetáculo tem a duração aproximada de 100 minutos (com intervalo), dirige-se a maiores de seis anos e o ingresso tem um custo associado de 12 euros, ou 10 euros para maiores de 65 e menores de 30 anos, com Cartão de Amigo aplicável.