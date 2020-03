Já não haverá Feira do Livro nem Festival Ventania em Vila do Bispo

Seguindo as orientações emanadas pelo Despacho 2836-A/2020 e as recomendações da Direção -Geral da Saúde (DGS) devido ao COVID-19 (Coronavírus), informa-se que, como medida preventiva, todos os eventos e programas promovidos e apoiados pela Câmara Municipal de Vila do Bispo ficam suspensos/adiados até divulgação de novas informações.

Assim está cancelada a Feira do Livro que iria decorrer de 14 a 27 de março; o espetáculo de dança contemporânea «Diz-me António»; a Marcha/Corrida de Burgau; o Ventania – Festival de Artes Performativas do Barlavento, em Sagres; o evento Vila do Bispo em Movimento, assim como o transporte para as aulas de Natação e Hidroginástica nas Piscinas Municipais de Lagos.

Também os Cursos de Bordados Tradicionais e de Artes Decorativas estão suspensos.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo está a seguir atentamente as medidas aplicadas a todo o território nacional, pelo que estas medidas serão avaliadas de acordo com o desenrolar da situação e de acordo com as orientações da DGS e pelo governo, procedendo à atualização de informação sempre que se justifique.

«Lamentamos eventuais transtornos decorrentes desta decisão», informa a Câmara Municipal de Vila do Bispo, hoje, quinta-feira, dia 12 de março.