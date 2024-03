David Carreira, Diogo Piçarra, Anjos e Bárbara Bandeira na Feira da Serra 2024

Já são conhecidos os cabeças de cartas da Feira da Serra 2024, em São Brás de Alportel, este ano marcada entre os dias 25 e 28 de julho na Escola EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos, onde o azeite é a personagem principal.

São Brás de Alportel voltou a ser local de visita obrigatória na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), espaço escolhido para apresentar a edição de 2024 da Feira da Serra e anunciar os artistas que encabeçam o cartaz musical do palco principal.

David Carreira, Diogo Piçarra, Anjos e Bárbara Bandeira são os artistas que sobem ao palco principal da edição de 2024 da Feira da Serra de São Brás de Alportel, que continua a afirmar-se ano após ano como um dos eventos de referência do verão algarvio.

Entre os dias 25 e 28 de julho, o recinto da Escola EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos, em plena vila de São Brás de Alportel volta a transformar-se na maior montra do que de melhor e mais genuíno se faz, sente e prova no Algarve.

«A Feira da Serra de São Brás de Alportel assume-se como uma verdadeira montra do que de melhor que São Brás de Alportel e o Algarve genuíno tem para oferecer ao longo de todo o ano, tanto ao nível da cultura como dos sabores e dos saberes tradicionais. Mantemos a aposta num recinto com uma oferta diversificada e apetecível para toda a família e com novidades para novos visitantes e para os visitantes habituais», explicou Vitor Guerreiro, presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, sublinhando que este é um evento que valoriza todo o Algarve.

Na qualidade de presidente da Comissão Organizadora da Feira da Serra, Marlene Guerreiro, explicou que este ano, o certame tem o azeite como «produto estrela» e promete dar a conhecer os seus usos tradicionais e mais inovadores assim como as potencialidades do ouro líquido da Serra do Caldeirão.

«Manter a qualidade é um ponto de honra para nós! A Feira da Serra é como o azeite: a autenticidade vem sempre “ao de cima”! Somos uma garantia de qualidade, segurança e acessibilidade e temos uma Feira cada vez mais jovem, com quase três décadas de história, e esta é a nossa maior vitória. Sentir que os jovens se empenham na defesa da sua identidade», sublinhou Marlene Guerreiro.

A apresentação do cartaz do palco principal decorreu na Bolsa de Turismo de Lisboa, no passado dia 1, altura em que o município divulgou ainda outro dos seus eventos âncora: a Festa das Tochas Floridas que volta a dar mais cor e alegria às ruas da vila de São Brás de Alportel no Domingo de Páscoa.

Destaque ainda para a Quinzena Gastronómica da Serra do Caldeirão que, entre 25 de março e 7 de abril, volta a envolver vários restaurantes do concelho que preparam menus especiais inspirados nos sabores tradicionais da Páscoa são-brasense.

Uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel em colaboração com os restaurantes locais.

Estes foram eventos destacados na apresentação do município no palco do stand do Turismo do Algarve.

Um novo guia de percursos pedestres, muitas propostas de Natureza, cultura, património, gastronomia, história, tradições e experiências foram dadas a conhecer pelo Gabinete de Turismo da Câmara Municipal de São Brás de Alportel ao longo de toda a semana em que decorreu a BTL.

Milhares de pessoas passaram pela «embaixada de São Brás de Alportel» em Lisboa e ficaram a saber os motivos por que São Brás de Alportel é local de visita obrigatória ao longo deste ano tanto para turistas nacionais como para internacionais.

Importa recordar que a BTL é o maior evento de promoção turística nacional, tendo os participantes possibilidade de ter contacto direto com potenciais visitantes assim como com agentes turísticos nacionais e internacionais que ao conhecer as mais diversas propostas vão desenhar os pacotes turísticos para os seus clientes.