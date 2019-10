A artista apresenta o espetáculo «Human» no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, no próximo dia 26 de outubro, às 21h30, numa atuação que já integra alguns temas em português.

Em palco, Isaura (voz, guitarra e percussão) estará acompanhada por um trio de músicos: João Abrantes na guitarra, Gonçalo Almeida na bateria e Vicente Santos nos sintetizadores, naquela que será uma viagem colorida bem à maneira da boa pop eletrónica.

2019 marca uma nova etapa na carreira da Isaura – a edição, pela primeira vez, de material em português. «Liga Desliga» é a primeira amostra do EP totalmente escrito e cantado na língua de camões, que será editado ainda este ano. O muito recente «Uma Frase Não Faz A Canção», em dueto com Luísa Sobral, é o segundo tema do EP.

Recorde-se que Isaura é a compositora de «O Jardim», canção vencedora do Festival da Canção 2018 e representante de Portugal na Eurovisão do mesmo ano, realizada em Lisboa.

Ainda em 2018, Isaura editou «Human», o álbum de estreia que entrou diretamente para o top 5 de vendas nacional, onde se afirma como compositora, autora e produtora e de onde foram retirados os singles «Closer», «I Need Ya» e «Busy Tone».

Isaura estreou-se em dezembro de 2014 com a música «Useless», sendo uma das revelações nacionais da nova música portuguesa. Seguiu-se «Change It», que antecipou a edição do EP «Serendipity», que levou a artista numa tour por alguns dos principais palcos do país.