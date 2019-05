Íris, uma banda de referência que atua numa sala que também já o é. A banda rock com origem na Fuzeta e que é uma das mais antigas de Portugal, interpretam os temas do seu mais recente trabalho, «Baladas», mas não faltarão os clássicos que já a imortalizaram naquela que será uma tarde de domingo bem animada, no dia 12 de maio, às 17h00 em clima de matiné para cantar e dançar.

Estávamos em julho de 1979, quando um grupo de quatro rapazes resolveu formar uma banda que teve como intenção principal fazer e tocar boa música. Como tantas outras bandas que à altura proliferavam pelo sul do país, começaram desde logo por atuar nos bailes e em festas um pouco por todo o Algarve.

São já 40 de carreira que se confundem com a história da música ligeira portuguesa, mas que são um marco incontornável na identificação de uma região. Raros são os que não se recordam, nos anos idos de 1996, do aparecimento de um tema que se tornou num dos maiores sucessos da banda.

Trazia como maior inovação a interpretação de música rock cantada com pronúncia algarvia. «Oh Mãe, Aquêle Moçe Batê-me», uma versão do tema «The House Of The Rising Sun», imortalizada pelos Animals, foi a canção desta banda que mais impacto criou até hoje, mas o sucesso não se ficou por aqui.

Em 2007 editam o CD+DVD «Íris ao vivo com Ensemble Petrov», em que se juntam a uma orquestra de cordas, marco importante no percurso da banda.

Na vanguarda da inovação e na senda da qualidade, os Íris regressaram aos estúdios de gravação e produziram «Sueste», resultado de um longo processo de maturação desde a edição de «A2 Sul», último álbum de originais em 2003.

Seguiu-se em 2014 o disco «Ao acaso» e no final de 2016 o trabalho ao vivo CD+DVD «Baladas» que agora se apresenta no Cine-Teatro Louletano.

O espetáculo tem a duração prevista de 75 minutos e é aconselhado para maiores de 6 anos, tendo um custo associado por pessoa de 8 euros ou de 6 euros para maiores de 65 anos ou menores de 30, sendo ainda aplicável o Cartão de Amigo.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano por telefone (289 414 604), de terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00 ou por e-mail ([email protected]).

O Cine-Teatro Louletano é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé e está integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.