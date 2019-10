A Associação de Acordeão do Algarve, entidade organizadora do 69º Troféu Mundial de Acordeão em parceria com a Confederação Mundial de Acordeão e com o Município de Loulé, acaba de estabelecer um protocolo com a Hohner e Cavagnolo, fábricas centenárias e principais marcas patenteadas na Alemanha e na França na construção e produção de acordeões, para exporem os seus produtos durante a semana de 3 a 9 de novembro, no Cine-teatro Louletano.

A marca Hohner foi criada na cidade de Trossingen (Alemanha), em 1857, por Matthias Hohner, responsável pela produção de Harmónicas e Acordeões.

A marca Cavagnolo foi fundada na cidade de Villeurbanne, em 1904, por Domenico Cavagnolo, sendo considerada a principal fábrica de Acordeão em França.

Durante a primeira semana de novembro na cidade de Loulé, o público poderá assistir às provas do 69º Troféu Mundial de Acordeão, conferências, concertos, palestras, exposições e vários momentos musicais proporcionados por acordeonistas internacionalmente aclamados.