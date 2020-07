Helena Tapadinhas vence terceira edição do prémio Santos Stockler

Escritora Helena Tapadinhas venceu a terceira edição do prémio literário instituído pela Câmara Municipal de Lagoa.

Luís Encarnação, presidente do município de Lagoa entregou na sexta-feira, dia 17 de julho, o prémio à vencedora do 3º prémio literário Santos Stockler e abriu oficialmente a edição 2020/21.

«Barro cru» é o título do romance com que a escritora Helena Tapadinhas venceu a terceira edição do prémio literário instituído pela Câmara Municipal de Lagoa em 2016, com o objetivo de promover a Língua Portuguesa, incentivar a criação literária, o gosto pela escrita e pela leitura.

A publicação da obra premiada e um cheque no valor de dez mil euros são as duas consequências diretas da distinção de um júri que reúne várias personalidades com responsabilidades no mundo da cultura.

A sessão pública de entrega deste 3º prémio contou com a presença, entre outros convidados, da diretora regional de cultura Adriana Nogueira, doutorada em literatura e cultura clássica e presidente do júri desta edição Santos Stockler.

A abertura oficial da edição relativa ao biénio 2020/21 foi anunciada pelo presidente da Câmara de Lagoa nos claustros do Centro Cultural de Lagoa Convento de São José, ao fim de tarde, com o cumprimento de todas as recomendações das autoridades de saúde e os contributos musicais do Duo Rimba, formado por Vasco Ramalho (marimba) e João Paias (marimba e bateria).

Luís Encarnação frisou que esta cerimónia, no quadro das contingências sanitárias que vivemos, «marca o momento do regresso à vida cultural no concelho de Lagoa». Acrescentou ainda que nesta linha de «resgate da nossa vida» segue-se o programa “A cultura saí à rua” que arrancou terça-feira, 21 de julho, e se prolonga até 5 de setembro 2020.

Os concorrentes à nova edição do Prémio Santos Stockler têm até 15 de dezembro de 2021, para apresentar os seus textos.

Deverão ser inéditos, desta vez em formato de novela, que tratem o tema da «cidade sustentável».

O normativo desta 4ª edição do prémio literário de Lagoa foi distribuído aos participantes nesta sessão. Fica também disponível no sítio oficial do município de Lagoa e na Biblioteca Municipal a quem cabe a gestão desta iniciativa.