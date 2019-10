A Fungo Azul, associação cultural dinamizada por Carlos Norton está prestes a embarcar numa nova aventura sonora e musical.

Depois de criado o ASPA – Arquivo Sonoro e Paisagístico do Algarve, agora é a vez de recolher sons por essa Europa fora.

Tudo porque Carlos Norton vai participar na WOMEX – World Music Expo, a maior feira de músicas do mundo, em Tampere na Finlândia, de modo a internacionalizar o trabalho da Fungo Azul e preparar as próximas edições do Fusos – Festival de Fusões Artísticas.

A viagem será feita de comboio, ligando a estação ferroviária mais a sudoeste da Europa, Lagos, à estação mais a norte de um país europeu, Narvik (Noruega), descendo depois pela Lapónia até Tampere.

Com partida de Lagos, hoje, sexta-feira, dia 18 de outubro, serão dezenas de comboios e milhares de quilómetros ao longo de seis dias de viagem.

Foi assim que surgiu o LAT66 que irá recolher sons de toda a viagem, desde o Algarve até ao Círculo Polar Ártico.

Fortalecendo o papel que a Fungo Azul tem desempenhado no registo e arquivo de som paisagístico, este projecto marca uma abrangência territorial inédita.

Um caderno de viagem sonoro e visual, com registos de todos os momentos de uma das maiores viagens ferroviárias do continente europeu.

Os sons característicos do interior das carruagens em movimento, das estações de comboio e dos centros de algumas das cidades por onde passa, as imagens captadas em movimento pelas janelas do comboio, ficarão documentados de modo a que quem ouça consiga sentir a viagem à Escandinávia.

Todo o registo fotográfico da viagem poderá ser acompanhado diariamente no facebook da Fungo Azul, enquanto que o registo áudio será disponibilizado logo após o regresso ao Algarve.

Durante o WOMEX estão previstos momentos de reportagem em direto para a RUA FM, numa colaboração com a estação de rádio universitária, com o apoio da Rádio Nacional Norueguesa (NRK).