Fundos europeus impulsionaram Centro Expositivo do Promontório de Sagres

O Centro Expositivo Multimédia do Promontório de Sagres, inaugurado em 2022, teve um investimento global de 3.156.427 euros, cofinanciado em 1.047.642 euros pelo FEDER, através do CRESC ALGARVE 2020.

Localizado na Fortaleza de Sagres, símbolo dos Descobrimentos, nasceu o Centro Expositivo do Promontório de Sagres, projeto financiado com fundos europeus através do Programa Operacional (PO) CRESC ALGARVE 2020.

Considerado um lugar estratégico que marcou não só a expansão marítima como da cultura e do comércio europeus, e que deu à civilização europeia a projeção global que havia de definir o mundo moderno, a Fortaleza de Sagres tem sido alvo de diversas intervenções ao longo dos anos, ao abrigo do projeto de requalificação e valorização do Promontório de Sagres, monumento que foi reconhecido em 2015 como Marca do Património Europeu.

Este reconhecimento reforça o seu valor na história comum europeia e a ligação da cultura e do património cultural com o Algarve como destino turístico de excelência.

O Centro Expositivo Multimédia do Promontório de Sagres, inaugurado a 13 de novembro de 2022, teve um investimento global de 3.156.427 euros, cofinanciado em 1.047.642 euros pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do CRESC ALGARVE 2020 e de Investimentos Públicos de Interesse Turístico para o Algarve (PIPITAL), na sequência de candidatura apresentada pela antiga Direção Regional de Cultura do Algarve.

A operação contemplou diferentes componentes: a reabilitação do edifício com substituição da cobertura; reparação dos revestimentos interiores e exteriores, e demais trabalhos para adaptação dos espaços aos novos usos e funções; a implementação do projeto museográfico e instalação de conteúdos expositivos, que potenciam o entendimento e relevância deste monumento por parte de quem o visita, nas vertentes histórica e geográfica e na sua ligação ao património e ao potencial turístico da região.

Este projeto esteve previsto no mapeamento dos equipamentos culturais, enquanto equipamento estruturante que visa promover a valorização do património histórico e cultural e que contribui para o reforço da qualidade da oferta turística regional, bem como para o aumento do número de visitantes a este monumento nacional classificado, o qual, em 2022, recebeu mais de 400 mil visitantes, sendo o monumento mais visitado a Sul do rio Tejo.

Recorde-se que os fundos europeus financiam investimentos estruturantes no património classificado e em locais de interesse cultural, bem como na rede de equipamentos culturais.

Nos museus, o objetivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em conjunto com os municípios, é contribuir para a aumentar o número médio de visitas ano de 586.334 visitantes para 644.957 visitantes por ano.

Até 12 de abril, está patente na sala de Exposições da CCDR Algarve, em Faro, a Exposição de Fotografia Analógica «O Fim do Mundo» – Sagres, de Nuno Borges, onde poderá assistir a um vídeo sobre o Centro Expositivo do Promontório de Sagres, financiado pelo CRESC Algarve 2020, também disponível aqui.