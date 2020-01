Frankie Chavez atua em Silves a abrir nova temporada de Lado B

Bilhetes para o espetáculo no Teatro Mascarenhas Gregório custam oito euros.

O músico, cantor e compositor Frankie Chavez é o primeiro convidado da rúbrica Lado B de 2020 e atuará em Silves no próximo dia 23 de janeiro, às 21h30, no Teatro Mascarenhas Gregório.

Frankie Chavez estreou-se em 2010, com um EP «que conseguiu de imediato revelar todo o seu potencial». De lá para cá lançou Family Tree em 2011, Heart & Spine em 2014 e Double or Nothing em 2017.

O músico, cantor e compositor prestou, em cada um deles, um tributo à grande arte que o inspira, aos mestres que o guiaram e, mais importante ainda, cada um deles um repositório de canções que lhe reafirmam as capacidades de equilibrar palavras, melodias, riffs, eletricidade e tensão acústica, com as cordas a provarem serem o ingrediente principal de um cozinhado que tem aprimorado a cada novo passo.

Agora volta ao palco, sem banda, na tour «I Dont Belong», que considera ser «um regresso às suas raízes», onde revisitará todos os seus discos, tendo como companhia muitas guitarras, incluindo a portuguesa, prometendo «tentar manter sempre o lado orgânico de um gajo no palco a tocar canções».

Com um custo associado de oito euros, os ingressos para este espetáculo poderão ser adquiridos quer através da bilheteira online BOL, quer nos locais habituais de venda (FNAC, Worten, CTT, EI Corte Inglês e Pousadas de Juventude).

A rúbrica Lado B, promovida pela Câmara Municipal de Silves, «procura apresentar ao público uma versão mais descontraída e intimista dos artistas. Ao concerto, por norma, associa-se uma breve conversa como forma de aproximar o público ao artista».