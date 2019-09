Forte do Beliche será palco para «A Viagem» multimédia de José Budha

É já amanhã, sexta-feira, 27 de setembro, às 17h00, que o Forte do Beliche, em Sagres, acolhe a performance realizada pelo artista José Budha.

Partindo da imagética do Códice Casanatense, livro de viagens do século 16, e do trabalho que vem desenvolvendo sobre o tema da viagem, José Budha cruza a informação de forma visualmente expressiva, de modo a confrontar o público com as suas viagens pessoais, reais ou imaginárias, usando registos próprios e banda sonora criada para o evento.

O artista tem desenvolvido o seu trabalho na área da música e dos projetos multimédia, e mais recentemente na área do video mapping.

O seu trabalho foi reconhecido nomeadamente em 2011, com o Paris-VLS Video Mapping Trophe e com o prémio Time Out Lisboa para a Melhor Peça de Teatro 2012 (para a qual fez o trabalho de video mapping).

Trata-se de um trabalho feito por encomenda para a Peregrinação II – Códigos para Viajantes, um projeto na área das Artes Plásticas promovido pela Associação Cultural O Corvo e a Raposa, com sede em Vila do Bispo. A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal.