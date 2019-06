Forte do Beliche em Sagres é palco para concertos de jazz ao pôr do sol

No mês de julho, o município de Vila do Bispo junta-se à Orquestra de Jazz do Algarve para quatro concertos ao entardecer.

Assim, em todos os sábados do mês, às 18h30, a autarquia propõe «um fim de tarde diferente», no Forte do Beliche, em Sagres, «com boa música e um pôr do sol que convida a ficar», considera a autarquia em nota de imprensa.

Para o primeiro sábado está agendado um Duo intimista. Depois, a cada sábado, o evento vai crescendo, até ao último concerto (no último sábado de julho), em que a proposta é a formação completa da Orquestra de Jazz do Algarve, à qual se juntam dois convidados: Ana Rita Inácio, uma talentosa e versátil voz nacional, e Kiko Pereira um dos maiores crooners portugueses.

Num concerto com um repertório variado, que passa pela Pop, Funk, e ainda pelo Latin, desde Stevie Wonder, a Elvis, ou a Tom Jobim, esta orquestra, dirigida por Hugo Alves, propõe um ambiente que vai muito para além do Jazz, «num concerto Beyond The Sunset Colours».

No local está também patente ao público a exposição «Jazz on the Move…», mostra fotográfica onde é apresentada uma retrospectiva dos concertos realizados pela Orquestra de Jazz do Algarve ao longo de 2018. Será visitável nos dias dos concertos.

Programa:

6 julho – OJA Jazz Moves Duo

13 julho – OJA Jazz Vibes Trio

20 julho – OJA Red Radio Quartet

27 julho – Orquestra de Jazz do Algarve & Ana Rita Inácio e Kiko Pereira – Beyond the Sunset Colours