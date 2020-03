Festival Som Riscado 2020 em Loulé adiado para novembro

No seguimento da ativação do Plano de Contingência pela Câmara Municipal de Loulé a 9 de março, como instrumento de prevenção e controlo de infeção pelo novo coronavírus (COVID-19), o festival Som Riscado 2020, que iria acontecer entre 26 e 29 de março, foi cancelado, bem como toda a restante programação cultural emanada da autarquia até ao fim deste mês, conforme já foi comunicado hoje aos artistas e companhias envolvidos nesta edição.

O barlavento, parceiro do festival sabe que a organização está a estudar uma nova data para a realização do evento, sendo que, dado o preenchimento já significativo do calendário do Cineteatro Louletano para o presente ano, e para não se perder a periodicidade anual, está em cima da mesa a data de 26 a 29 de novembro.

Para já, a equipa do Cineteatro Louletano terá ainda, ao longo dos próximos dias, contactar todos os artistas e estruturas envolvidos «para perceber se a data é viável para todos de forma a mantermos o mesmo plano de programação já desenhado».

A 5ª edição do Som Riscado – Festival de Música e Imagem de Loulé, uma iniciativa do município de Loulé através do Cineteatro Louletano, num conceito e abordagem artísticos sem paralelo a sul do país, este ano tinha programado apresentações de Surma, Joana Gama, Frankie Chavez & Peixe, Victor Gama com Orquestra Clássica do Sul, Grafonola Voadora & Napoleão Mira e Boris Chimp 504.

O cartaz previa, de novo, uma programação é arrojada e inovadora, que assenta quer em diálogos experimentais entre música e imagem, quer em novas abordagens exploratórias em torno do som/arte sonora, procurando não só chegar a um público mais generalista como também a franjas mais segmentadas (nichos) e minorias de destinatários com outros gostos, interesses e motivações menos alinhados com o mainstream.