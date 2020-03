Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão adiado

A segunda edição do FICLO – Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão será adiado face às recentes evoluções relacionadas com COVID-19 em Portugal.

A decisão parte da direção do FICLO – Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão que responde assim às recomendações de segurança emitidas pelas entidades competentes e que aconselham o adiamento de eventos, sempre que o mesmo for possível, como medida preventiva para o alastrar do risco de contágio.

Dado ao elevado número de convidados internacionais que o evento contaria ter e às recomendações de limitação à circulação de pessoas oriundas de espaços com focos comunitários de contágio, a direcção do FICLO entende ainda que estava comprometida a qualidade de programação necessária, justifica a organização, em comunicado enviado às redações.

«É com muito pesar que anunciamos este adiamento, mas não ficaríamos tranquilos com a sua continuidade certos que a mesma poderia levantar questões relacionadas com a saúde pública. Continuaremos a trabalhar afincadamente para ter uma fantástica segunda edição. As novas datas serão anunciadas em breve».