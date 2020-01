Festival «Entrelaçados» chega a Portimão, Lagos e Silves

A quarta edição do «Entrelaçados – Festival de Dança Contemporânea» decorre de 7 a 16 de fevereiro de 2020, em Portimão, Lagos e Silves e trará espetáculos de dança contemporânea, que contam com nomes como Miguel Ramalho, Gustavo Oliveira ou a Companhia de Dança de Almada, assim como performances de rua e de novo circo, uma exposição de fotografia sob o tema «Algarve, Dança e Arte» e uma prova de vinhos.

Além dos espetáculos, haverá workshops e oficinas de dança contemporânea, aéreos, voz e movimento, lecionados pelos próprios coreógrafos das peças apresentadas no cartaz desta quarta edição.

Estas atividade são abertas ao público e têm como objetivo a familiarização dos participantes com a linha de trabalho e o método coreográfico do autor ou coreógrafo.

Em destaque este ano está o intercâmbio cultural entre bailarinos algarvios e italianos do grupo GODP de Gustavo Oliveira, coreógrafo brasileiro sediado em Itália, e o espetáculo de dança «Out.Land», a nova criação dos coreógrafos e bailarinos Miguel Ramalho e Gonçalo Andrade, que acontecerá no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão no dia 7 de fevereiro, às 21h30, com bilhetes a 10 euros já à venda em tempo.bol.pt.

Também em evidência este ano os espetáculos de rua que contam com uma peça de circo contemporâneo no virtuoso aparelho de mastro chinês com música ao vivo de Sílvio Rosado e coreografia original de Ricardo Paz, a acontecer dia 8 pelas 15h00 na Praça da República (Alameda), em Portimão, e no dia seguinte em Lagos.

O Festival é organizado pela Associação Dancenema conta com os apoios dos Municípios de Portimão, de Lagos, de Silves, das Juntas de Freguesias de Portimão e de São Gonçalo de Lagos, da Direção Regional de Cultura do Algarve e das empresas Kimahera, Subnauta, Sociedade Comercial Vouga, Clube Amarilis, Tivoli e VWeb.

A informação completa sobre a programação completa, bilheteira e inscrições em workshops, estão disponíveis aqui.