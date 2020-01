Festival do Contrabando 2020 apresentado dia 14 de fevereiro

Os municípios de Alcoutim e de Sanlúcar de Guadiana estão a organizar as quartas Jornadas do Contrabando em Alcoutim, na sexta-feira, dia 14 de fevereiro, das 10h00 às 18h00, evento que servirá também para apresentar o programa do Festival do Contrabando 2020.

Em relação às jornadas, o tema principal foi alargado às memórias de fronteira e aos estudos do património rural edificado e imaterial.

No evento, «entre as ideias que irão ser debatidas estarão o reconhecimento e a valorização de uma identidade local própria com ligação à fronteira, entender as necessidades locais e o contributo do contrabando para a sobrevivência das populações, a importância de uma rede de contatos e relações familiares na ligação entre margens e a valorização das memórias e do património do contrabando na perspetiva da promoção turística do território», informa a autarquia de Alcoutim.

Também no dia 14, às 21h30, será apresentado o espetáculo de Lançamento do Festival do Contrabando «Evaristo, Um Clássico nunca Visto», pela Companhia Profissional de Teatro de Improviso Instantâneos, 21h30, no Espaço Guadiana, na vila de Alcoutim.

Alcoutim é uma vila raiana localizada na serra algarvia, frente a Sanlúcar de Guadiana (Andaluzia – Espanha). Esta fronteira luso-espanhola é uma das mais antigas da Europa e conta com séculos de história que marcam a identidade das populações locais.

O contrabando foi a prática de comercializar às escondidas da lei e entendido pelas populações como um mundo de oportunidades, que dava resposta às necessidades e dificuldades das gentes da raia.

Com a abertura da fronteira este contrabando deixou de fazer sentido, fechando-se um ciclo.

«Nos nossos dias urge registar memórias, conhecer e estudar um vasto espólio imaterial. As gerações que viveram o contrabando estão a desaparecer. Com eles perdemos um manancial de conhecimentos, passados entre gerações, de pais para filhos e de avôs para netos, que fazem parte da cultura das gentes».