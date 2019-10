Festival de Órgão do Algarve 2019 apresenta 12 concertos na região

A Associação Música XXI apresenta a 12.ª edição do Festival de Órgão do Algarve, de 1 a 30 de novembro, nas Igrejas de Faro, Portimão, Loulé (Boliqueime) e Tavira.



Serão 15 apresentações, com sete organistas e vários cantores/instrumentistas distribuídos por 12 concertos, um concerto pedagógico, uma apresentação de alunos da Escola de Órgão e uma missa acompanhada ao órgão.

Os organistas Javier Artigas (Espanha), Gyula Szilágyi (Hungria), André Ferreira, António Duarte, Célia Tavares, Inês Machado e Rui Paiva são os anfitriões desta edição, a que se juntam coros, vozes, quarteto de cordas, instrumentos históricos de sopro, crianças e alunos.

Procurando reforçar a relação próxima da comunidade com o evento, avançamos este ano com os ensaios abertos à população e convidamos os entusiastas do Órgão na região a apresentarem-se em concerto!

O concerto de arranque do Festival tem lugar na Igreja Matriz de Portimão, com o organista Gyula Szilágyi e o Coral Adágio na interpretação do Magnificat de João Rodrigues Esteves.

Este espaço receberá também música de câmara para órgão e voz, respetivamente com André Ferreira e Teresa Duarte no programa «Do lamento à exaltação».

Em Faro, os concertos iniciam na Igreja da Sé com um concerto a solo de Gyula Szilágyi versando a música ibérica, italiana e inglesa. Segue-se a apresentação da Missa da Coroação de Mozart, com o organista André Ferreira e o Coral Ossónoba.

Na Igreja do Carmo, Rui Paiva junta-se ao quarteto de cordas Arabesco para nos trazer sons dos séculos XVII e XVIII. Nesta igreja terá ainda lugar um concerto para órgão e dois sopranos, protagonizado por António Duarte, Ana Paula Russo e Ariana Russo.

A terminar os concertos em Faro, convidámos o organista espanhol Javier Artigas e os Ministriles de Marsias, conjunto de instrumentos históricos de sopro habitual nas capelas das catedrais, para uma autêntica batalha musical na Igreja da Sé com tientos, glosas, pangelinguas e ensaladas.

A Igreja da Sé em Faro acolherá ainda um concerto pedagógico com Inês Machado ao órgão e narração de Ana Oliveira e António Gambóias, a apresentação dos alunos da Escola de Órgão da Sé de Faro e uma missa dominical acompanhada ao órgão por estes alunos e pelo Coro de Câmara Cantate Domino.

A Igreja Paroquial de Boliqueime acolherá Rui Paiva e o quarteto Arabesco com concertos, sonatas e minuetes. O segundo concerto será conduzido pelo organista António Duarte e pelos sopranos Ana Paula Russo e Ariana Russo, com vários duetos de Vivaldi, João Rodrigues Esteves, João de Sousa Carvalho e Händel.

Em Tavira, Inês Machado e Sara Pedro apresentam um programa de exaltação da voz feminina na Igreja da Misericórdia.

No concerto seguinte, a organista Célia Tavares fará soar o órgão da Igreja de Santiago com uma «Viagem pela Europa musical: dos Descobrimentos à Ópera Italiana». Ainda nesta igreja, Javier Artigas e os Ministriles de Marsias combinam órgão, corneta, bajoncillo, chirimía, sacabuche e bajón em invenciones de glosas.

Os concertos realizam-se às 21h30. Todos os eventos são de entrada livre. O programa completo pode ser consultado aqui.

O Festival de Órgão do Algarve 2019 é organizado pela Associação Cultural Música XXI, conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos Municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, com o apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve e com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul Informação e Rua FM. Conta ainda com a parceria da Ordem do Carmo de Faro, do Cabido da Sé de Faro, das Paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira e da Misericórdia de Tavira.

Abertura em Portimão e Faro

A abertura do Festival de Órgão do Algarve tem lugar este ano na Igreja Matriz de Portimão, dia 1 de novembro, com o organista Gyula Szilágyi e a participação do Coral Adágio dirigido pelo maestro António Alves.

Para além das obras a solo para órgão que utilizarão toda a registação do instrumento, será apresentada a obra para coro e órgão Magnificat do compositor português João Rodrigues Esteves (ca.1700-ca.1755), que alterna entre vozes solistas virtuosas e o tutti.

Gyula Szilágyi estudou no Conservatório em Amsterdão, com Jacques van Oortmerssen e Hans van Nieuwkoop (órgão), Jan Marisse Huizing (piano) e Paul van Nevel (Música Antiga). Realizou inúmeros concertos em muitos órgãos históricos da Península Ibérica e participou em projetos de restauro de órgãos históricos em Jaén, Cádis e Sevilha.

Obteve o Doutoramento em performance em órgão na Universidade de Música Liszt Ferenc, em Budapeste, com a dissertação «A Batalha – A vida de um género na arte do órgão ibérico». É professor associado de órgão e de órgão litúrgico na Faculdade de Música da Universidade de Debrecen.

Gyula Szilágyi.

O Grupo Coral Adágio nasceu em Portimão em 1989. Inclui no repertório peças da Renascença à atualidade, da polifonia sacra aos espirituais negros, passando pela música popular, portuguesa e de outros países.

Do seu percurso destacam-se várias deslocações internacionais, atuações em diversos programas de Rádio (RDP) e Televisão (RTP) e interpretação de missas e óperas de relevo. Gravou em 2008 o seu primeiro CD exclusivo, (L)atitudeS. Foi agraciado com a Medalha de Mérito Municipal, grau Bronze (2002) e grau Prata (2008). Tem como diretor artístico o maestro António Alves Alferes Pereira.

Em Faro, os concertos iniciam na Igreja da Sé com um concerto a solo com o músico húngaro-holandês Gyula Szilágyi no dia 2 de novembro, versando a música ibérica, italiana e inglesa.

O programa escolhido traz-nos música esquecida de compositores importantes de várias escolas organísticas, versões virtuosas de hinos religiosos, música contrapontística extremamente elaborada, parábolas sobre a justiça divina, o cantar do cuco, entre outras surpresas.