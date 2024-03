Festival de música solidário Ben Fest regressa com cartaz de peso

O Festival de Música Ben Fest está de volta para a quinta edição, marcada para os dias 5 e 6 de abril, em Faro.

Este evento de cariz social tem como objetivo unir a paixão pela música a uma nobre causa: apoiar famílias carenciadas dos concelhos de Faro e Olhão.

Com um valor simbólico de entrada de 10 euros por dia, o público participante poderá apreciar boa música ao vivo e também a contribuir para uma causa solidária.

Além disso, haverá um ponto de recolha de roupa e brinquedos no recinto do festival.

A quinta edição do Ben Fest promete dois dias repletos de talento musical, com 12 bandas a partilharem o palco.

Das 21 às 2 horas decorrerá um desfile de vários estilos musicais nas instalações da Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM).

Entre as bandas participantes destacam-se, nomes como Cavilha, Suspeitos do Costume, VIL, Pull the Trigger, Apocalypse Conspiracy e Hochiminh.

No dia 6 de abril tocam Culatra, Bloody Sam, Cranky Geeks, Fita Bandido. Saída de Emergência e The Black Teddys, que se juntaram a esta causa.

A iniciativa é organizada pelo Clã do Grupo 6 da Associação dos Escoteiros de Portugal, com o apoio da Associação Recreativa e Cultural de Músicos de Faro, Subsolo, Algarve ao Vivo, Vilagel, Publifaro, Drugs, Frides, O Forno, Junta de Freguesia de Olhão, Junta de Freguesia de Pechão e Junta de Freguesia da Sé.