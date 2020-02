Festival Al-Mutamid leva Wayam Ensemble ao Cineteatro Louletano

O Festival de Música Al-Mutamid, na passagem dos seus 20 anos de vida, ruma a Loulé no dia 8 de fevereiro, sábado, às 21h30, para um espetáculo «muito especial» com o grupo Wayam Ensemble no palco do Cineteatro Louletano.

Pela primeira vez na história do festival em Loulé, o Cineteatro recebe dois (em vez de um, como aconteceu em algumas edições anteriores) bailarinos sírios que, ao mesmo tempo, apresentam ao vivo danças espirituais e folclóricas de estilo turco, egípcio e sírio, acompanhados por grandes músicos.

O Wayam Ensemble, formado por quatro músicos provenientes de Marrocos e Síria, traz consigo o perfume e encantamento das músicas e danças do Magrebe e Médio Oriente, fazendo-se acompanhar também por uma bailarina de dança oriental que reflete através das suas danças o testemunho da herança de Al-Andaluz.

Esta é uma iniciativa que tem a chancela do Festival MED. O ingresso para este espetáculo tem um custo de 12 euros, passando para 10 euros no caso dos maiores de 65 e menores de 30 anos, com Cartão de Amigo aplicável a este evento.

Dirige-se a maiores de seis anos e tem uma duração aproximada de 60 minutos.