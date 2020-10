Ferragudo celebra 500 Anos a viver o mar em colóquio comemorativo

O Colóquio Comemorativo «Ferragudo 1520-2020: 500 Anos A Viver o Mar» integrado nas comemorações do quinto centenário de criação de Ferragudo, terá lugar nos dias 31 de outubro e 1 de novembro.

O Colóquio Comemorativo tem o seu início marcado à 9h00 do dia 31 de outubro e decorrerá no Centro Pastoral e Social da Diocese do Algarve. O programa pode ser lido aqui.

Esta atividade pretende discutir o passado e o futuro de Ferragudo, e será composta por um conjunto de palestras, a cargo de investigadores que têm trabalhado sobre a história e o património locais, distribuídas ao longo de sábado, dia 31 de outubro.

No mesmo dia e no contexto do colóquio, será lançado um trabalho de investigação histórica, da autoria de David Roque, intitulado «Ferragudo: uma economia local no Algarve setecentista». O programa pode ser lido aqui.

No dia 1 de novembro, para o encerramento do colóquio, terão lugar visitas guiadas ao património de Ferragudo.

O colóquio é destinado ao público em geral e, em especial, a quem se interessa pela história local de Lagoa e/ou pelo património cultural.

O ano de 2020 é marcado pelo quingentésimo aniversário da fundação da povoação de Ferragudo, instituída pela carta de privilégios da Rainha D. Leonor, de 21 de agosto.

Uma longevidade assinalável, digna de ser comemorada com a pompa e circunstância inerentes à memória centenária do lugar.

Sob a égide do 500º aniversário, a Câmara Municipal de Lagoa e a Junta de Freguesia de Ferragudo juntaram esforços e prepararam um conjunto de iniciativas que, ao longo do ano, irão ter lugar sob o mote Ferragudo: 500 anos a Viver o Mar.

As atividades realizam-se cumprindo com todas as normas de segurança e higiene, com as devidas delimitações, de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde (DGS) e planos de contingência criados para o efeito.

De salientar ainda a obrigatoriedade do uso de máscara e seguir as regras de segurança definidas para o cada atividade.

A participação requer inscrição prévia aqui.