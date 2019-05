Feira do Livro regressa a Faro

A Feira do Livro de Faro está de regresso à capital algarvia para a sua 43ª edição, com a presença de escritores conceituados, espetáculos literários e musicais, exposições, cinema, workshops e sessões para crianças.

O certame decorre de 16 a 19 de maio e integra-se no evento «Primavera Literária», na qual estará integrada, num formato inédito, a 43ª Feira do Livro de Faro. O Jardim da Alameda será, pela primeira vez, o palco deste evento cultural.

O município de Faro pretende dar «um novo impulso à histórica Feira do Livro», que em conjunto com o festival literário, apresentará «uma programação cultural de excelência» que trará, durante quatro dias, entre as 10h00 e as 24h00, uma nova dinâmica ao conhecido espaço verde farense.

O evento «apresentará uma maior oferta de títulos e uma maior diversidade de publicações». Para além de títulos nacionais e internacionais de grande interesse do público, haverá uma oferta especial de literatura infanto-juvenil e ainda a presença de editoras do Algarve com publicações de interesse local.

O local do certame irá estender-se à Biblioteca Municipal de Faro e às instalações do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). Com uma programação diversificada, será possível visitar exposições, assistir a apresentações de livros, a entrevistas de vida e a espetáculos literários e musicais.

Paralelamente, um conjunto de atividades para miúdos e graúdos garante que uma visita ao festival será «um momento bem passado em família». O festival literário contará com a especial presença de um grupo de conceituados autores: Neill Lochery, Lídia Jorge, Dulce Maria Cardoso, Isabel Stilwell e João Tordo.

Na música, destacamos as atuações de Fernando Leal, voz conhecida dos algarvios e de Teresa Aleixo, artista farense, que apresentarão ao vivo o seu último álbum de originais. Uma múltipla oferta para escolas, famílias e crianças vai também ter o seu espaço no «Primavera Literária».

Os autores Susana Jorge, José Pires e Ana Saldanha apresentam sessões para os mais jovens e para a família. Adelaide Fonseca e Ricardo Coelho apresentam «O Pássaro Escritor», um concerto poético para as famílias, que podem ainda assistir ao «Bebe MusicoNatura».

«O Lobo Vegetariano» é uma das sessões que Teatro Bambolina (ASMAL) apresenta também para escolas. A eles junta-se a equipa interdisciplinar da Biblioteca Municipal de Faro com a «Hora do Conto» e um conjunto de atividades para os mais novos. Em colaboração com a editora Sul, Sol e Sal, falar-se-á sobre a investigação histórica realizada a Sul com a presença dos investigadores Patrícia Palma, Andreia Fidalgo e João R. Chagas Aleixo.

Com a Europa em vista, os visitantes poderão ainda assistir a uma conversa dinamizada pela jornalista Maria Augusta Casaca, que irá conversar com um refugiado do Iémen em Portugal, numa iniciativa em parceria com Centro Nacional de Apoio ao Migrante.

Neste festival literário, também se encontram sessões de cinema ao ar livre, em parceria com o Cineclube de Faro; um conjunto de exposições de pintura coletiva; uma exposição do músico Afonso Cruz, e workshops de criação de marionetas.

O público será ainda surpreendido pelo Booktinder, que o desafiará a encontrar aquela aventura que faz o seu coração acelerar. O evento conta ainda com a presença de Paulo Galindro, que realizará ilustrações ao vivo. E as figuras dos livros mais populares também vão ganhar vida e passear-se pelo Jardim da Alameda.

O «Primavera Literária» irá ainda recordar três datas que marcam o panorama literário em 2019: os 100 anos que passam desde o nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena, e ainda os 120 anos do nascimento do poeta António Aleixo.

No certame será ainda possível usufruir de street food e de um conjunto de animadores do espaço. Finalmente, o município de Faro convida a população a atentar às passadeiras da cidade. Vai encontrar um conjunto de citações que, por estes dias, «vão convidar a uma visita a este Festival Literário».