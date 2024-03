Faro: Fernando Pessanha ganha Prémio de Ensaio Histórico

O historiador algarvio Fernando Pessanha, é o vencedor da quarta edição do Prémio de Ensaio Histórico da União das Freguesias de Faro.

O júri, constituído pelos docentes da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (UAlg), Jorge Carrega (presidente), Andreia Fidalgo e Luís Filipe Oliveira, deliberou por unanimidade que «O cavaleiro Rui Valente: um pirata e corsário de Faro no Algarve do século XV», é um trabalho meritório que representa uma importante contribuição para a história de Faro e cuja qualidade científica é inquestionável, tendo por isso sido atribuído o primeiro lugar.

O prémio prevê também a publicação da obra, que será em breve editada por esta Junta de Freguesia.

Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro, sublinha que «este prémio é um forte contributo na valorização e no aumento do conhecimento histórico sobre a cidade, sendo ao mesmo tempo um estímulo à realização de mais trabalhos de investigação em Faro permitindo um conhecimento mais robusto e abrangente da história e da identidade desta importante cidade milenar».

«Este trabalho é exemplo disso, contribuindo para um maior conhecimento e para o enriquecimento da muito rica e fascinante história desta cidade, pelo que a União das Freguesias de Faro agradece a Fernando Pessanha, técnico superior no município de Vila Real de Santo António (VRSA) pela disponibilidade, interesse e entusiasmo em participar neste prémio e partilhar, através da sua investigação, uma história desconhecida, mas de grande relevância para Faro e cuja publicação será executada no segundo semestre do ano».