Faro assinala Dia Mundial da Poesia com recital «Cantar Camões»

O Dia Mundial da Poesia vai ser marcado com iniciativas na Biblioteca Municipal de Faro, com destaque para um recital que recorda o poeta Luís Vaz de Camões, no ano em que se celebram 500 anos do seu nascimento.

O Recital de Poesia «Cantar Camões» prepara-se para assinalar o Dia Mundial da Poesia na Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa, a 21 de março às 21h00, com a presença do músico Eduardo Ramos.

No ano em que se comemoram os 500 anos do nascimento do poeta português Luís Vaz de Camões, Eduardo Ramos fará um recital, no qual cantará a sua poesia, musicada pelo próprio e tocará vários instrumentos, como viola clássica, alaúde árabe, berimbau e quissanje.

Será acompanhado pelo ator Jorge Soares.

Eduardo Ramos é um conhecido cantor, compositor e executante do alaúde árabe, tocando também viola, flauta, gambry de Marrocos, zukra da Tunísia e instrumentos africanos. Além dos 11 discos gravados, tem feito concertos em Portugal, Bélgica, Malta, Alemanha, Bulgária, Itália, Espanha e Marrocos.

Presentemente, toca música medieval Galaico-Portuguesa, música árabe, sefardita e cantigas portuguesas tradicionais e canta alguns poetas portugueses, com música de sua autoria.

Por sua vez, Jorge Soares é ator, encenador e bonecreiro, natural de Faro, tendo integrado o elenco das Ideias do Levante, ACTA e o projeto VATe.

Neste Dia Mundial da Poesia, as escolas, às 10h00 e às 14h00, e as famílias, às 18h00, terão ainda a oportunidade de ouvir a história «Gota e Pingo – aventuras em Portugal», com a presença da autora, Susana Jorge.

Durante toda a semana, a Biblioteca também distribui «Um Poema em troca de um sorriso» aos seus leitores e visitantes.

Recorde-se que também a União de Freguesias de Faro assinalou os 500 anos do nascimento de Camões, com um concerto em sua homenagem, no Teatro Lethes.