Faro acolhe colóquio internacional «Marés de Histórias»

Coorganizado pela Instituição Particular de Solidariedade Social Ajudaris, e pelo Centro Ciência Viva do Algarve, o colóquio internacional «Marés de Histórias» terá lugar no sábado, 22 de junho, às 9 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro.

Este evento realizado pela primeira vez a sul do Tejo, congregará representantes das áreas que melhor se cruzam com os princípios e os objetivos dos organizadores: a intervenção científico-pedagógica, a formação cívica, o empreendedorismo social e a ação mediática.

Durante a manhã, as intervenções dos oradores convidados irão focar-se nas tecnologias da educação, nas boas práticas da Ajudaris, e em como ultrapassar as barreiras nos processos de leitura e de escrita.

Durante a tarde, os inscritos poderão participar num dos três workshops a realizar nas instalações do Centro Ciência Viva do Algarve.

O colóquio está acreditado pelo Centro de Formação Ria Formosa, terá a duração de 6 horas, e conta com o apoio da Universidade do Algarve, da autarquia farense e da Região do Turismo do Algarve.

Conferência de tecnologias da educação pretende refletir sobre temas como a leitura, a escrita e cidadania.

O programa está disponível aqui e a inscrição pode ser feita aqui.