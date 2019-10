FARCUME começa hoje com 60 curtas-metragens de 25 países

A nona edição do FARCUME – Festival de Curtas-Metragens de Faro vai decorrer na semana de 4 a 26 de outubro em diversas salas do concelho.

O auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) de Faro, Gimnásio Clube de Faro e Cinema Ossonoba em Estoi, acolhem mais uma edição de um dos maiores festivais de cinema a sul do Tejo.

Este ano, a FARO 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro, entidade que organiza o FARCUME, recebeu três centenas de filmes, oriundos de 52 países.

A seleção do programa, contudo foi criteriosa e os cinéfilos que se deslocarem às oito sessões terão a possibilidade de visualizar seis dezenas de curtas metragens provenientes de 25 países e ainda duas longas-metragens.

Os filmes selecionados abrangem as categorias de Ficção, Animação e Documentário, e serão exibidos em sessões temáticas como «Cinema e Sustentabilidade», «Retratos de Mulher» e «Cinemas do Mediterrâneo», sendo ainda de destacar a estreia da longa-metragem portuguesa «Viriato» com a presença do realizador Luís Albuquerque numa sessão que terá lugar nas salas NOS do Fórum Algarve, e a a exibição do filme «Pierrot le fou» (1965), uma das obras mais emblemáticas de Jean Luc Godard na sessão «História do Cinema Francês» que terá lugar no auditório 0.6 do Complexo Pedagógico (CP) do Campus da Penha na Universidade do Algarve.

A sessão de encerramento terá lugar no histórica Cinema Ossónoba, em Estoi, a mais antiga sala de cinema do concelho de Faro, e contará com a presença dos realizadores algarvios Diogo Simão e Fernando J. Mártires que irão apresentar os respetivos filmes em competição.

Este ano, além das sessões de cinema, o FARCUME promove a conferência «Cinema, Turismo e Industrias Criativas» que terá lugar na quinta-feira, dia 17 de outubro no Campus da Penha.

A conferência conta com a participação das docentes e investigadoras da UAlg, Alexandra Rodrigues Gonçalves e Mirian Tavares e ainda Laura Carlos, representante da Algarve Film Comission.

A nona edição do FARCUME conta com o fundamental apoio do município de Faro e dos parceiros IPDJ, União de Freguesias de Conceição-Estoi, Alliance Française, ESEC- Escola Superior de Educação e Comunicação da UAlg, CIAC – Centro de Investigação de Arte e Comunicação e o Gimnásio Clube de Faro.