Faleceu Manuel Gamboa, o mais internacional artista de Lagoa

Manuel Gamboa, artista natural de Lagoa, morreu hoje, quinta-feira, 13 de fevereiro, na unidade de Portimão do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA). Tinha 94 anos.

Em novembro do ano passado, o município de Lagoa lançou um concurso para a conceção e execução de um espaço para imortalizar a vida e obra do artista lagoense, figura reconhecida no panorama internacional das artes, a instalar no Convento de São José, que «viverá do experimentalismo e envolvimento imersivo em conteúdos expositivos por intermédio de soluções interativas e de uma museologia integradora», onde os visitantes poderão «contemplar originais e réplicas de obras do artista, bem como objetos e outros testemunhos da sua memória e legado».

Manuel Gamboa iniciou-se na carreira artística em 1950 e dedicou-se à pintura, escultura, desenho e incursou também noutros suportes e técnicas, desde a cerâmica à tapeçaria, passando pela arte pública.

Em 2017, por ocasião do seu 92º aniversário, a algarvia Arandis Editora publicou a obra biográfica «A Jornada de Mestre Gamboa», de Maria Helena Carmo.