Fado & Saudade comemora em Olhão 100 anos de Amália Rodrigues

Auditório Municipal de Olhão apresenta Amália, Fado & Saudade, no ano em que a «Diva do Fado» comemoraria o 100º aniversário.

O espetáculo acontece pela primeira vez no Algarve, no dia 25 de janeiro, às 21h30, no Auditório da cidade olhanense, sendo protagonizado por nomes do fado como Maria Mendes e Jorge Baptista da Silva.

Em Amália, Fado & Saudade, Maria Mendes e Jorge Baptista da Silva, em dueto ou a solo, são acompanhados ao vivo por três músicos que marcam presença regular em prestigiadas casas de fado de Lisboa.

Em 2020 assinala-se o centenário do nascimento de Amália Rodrigues, considerada por muitos a maior artista portuguesa de todos os tempo, e para festejar a data foi criado este tributo musical onde, durante duas horas, são interpretados temas criados e popularizados pela fadista.

Através da interpretação de fados tradicionais, como Povo que Lavas no Rio, Há Festa na Mouraria ou Foi Deus, passando pelas marchas e folclore, à semelhança de Fadinho da Ti MariBenta ou Covilhã Cidade Neve, até canções internacionais como Maria La Portuguesa e Tarantela, o público poderá assistir a uma viagem pela vida e obra da diva do fado.

Às vozes dos dois cantores e à execução de três músicos ao vivo (viola portuguesa, guitarra de fado e acordeão), juntam-se projeções de vídeo e algumas passagens da vida de Amália Rodrigues, «tornando o espetáculo ainda mais cativante».

Este espetáculo é produzido pela Sonhos em Cena, responsável pelos últimos êxitos de Florbela Queiroz, António Calvário e Natalina José.