Exposição «Viver Odeleite» mostra o interior no litoral

Decorreu na passada sexta-feira, dia 25 de outubro, a inauguração da exposição «Viver Odeleite», que reúne mais de 50 fotografias sobre as particularidades do interior do concelho de Castro Marim no Mercado Municipal, em Altura.

Presentes na inauguração estiveram os participantes do passeio fotográfico organizado pelo Centro de Cultura e Desporto (CCD) do Pessoal da Câmara Municipal de Castro Marim, e que deu origem a esta exposição, o presidente do CCD, Álvaro Leal, o presidente da junta de freguesia de Odeleite, João Pereira, a presidente da junta de freguesia de Altura, Nélia Mateus, e a vice-presidente do Município, Filomena Sintra.

Esta iniciativa tem o objetivo de promover a valorização da serra algarvia, esse «outro» Algarve que nos toca com a sua autenticidade, mas também o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de dinamização deste território, onde reside uma grande parte da herança imaterial do concelho de Castro Marim, mas que é tão fortemente afetado pelo despovoamento.

Foi lançado o repto do próximo passeio fotográfico se realizar em Altura, a freguesia mais turística do concelho e que acolhe milhares de visitantes à procura das águas calmas e dos grandes areais que a caracterizam.

A Exposição de Fotografia «Viver Odeleite» pode ser visitada todos os dias, até ao final deste ano, entre as 8h00 às 13h00 e as 14h00 às 17h00.