Estúdio Quintalão dá hoje a conhecer «O Mundo da Dança» em Faro

Evento não é aberto ao público, sendo transmitido online.

A Câmara Municipal de Faro volta a promover hoje, terça feira, às 21h30, mais uma edição do Estúdio Quintalão, à volta do tema «O Mundo da Dança – À conversa sobre os estilos representados em Faro». Como é habitual, haverá transmissão em direto nas redes sociais do município (Facebook e YouTube).

Este projeto da autarquia arrancou no dia 19 de julho – com o tema «A Cultura Motociclista em Faro» – e consiste na montagem de um estúdio ao ar livre, onde um moderador recebe convidados da autarquia (representantes de associações, clubes, projetos inovadores do concelho ou personalidades) nas mais variadas áreas

Além de um espaço de conversa e partilha, o Estúdio Quintalão pode ainda incluir atuações de dança, música, arte urbana ou outras expressões que se enquadrem em cada tema.

O objetivo é envolver e dar voz ao movimento associativo sem comprometer a segurança pública, respeitando todas as diretivas de segurança emanadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

O espaço escolhido para o efeito foi o «Quintalão», na Cidade Velha, uma vez que reúne as condições ideais para receber este tipo de formato e por se tratar de um local icónico do Festival F: o palco «Quintalão».

Simultaneamente, o Estúdio Quintalão não pretende ser um espaço aberto ao público e recebe unicamente os convidados das associações que estejam presentes em cada programa (em número bastante limitado), com regras definidas pela autarquia «que devem ser respeitadas integralmente».