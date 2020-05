Epopeia Books apresenta primeira edição da sua «zine» digital

«O Eco dos Pássaros» reúne textos de vários autores.

A Epopeia Books vai apresentar hoje, quarta-feira, 6 de maio, às 21h30, a primeira edição da zine digital «O Eco dos Pássaros», que fica disponível na área de membro criada no site Make it Happen.

Esta apresentação vai ter lugar na plataforma zoom (ID da conferência 682-373-4378 | Senha de acesso: oecosoa), sendo aberta a toda a comunidade. Terá a participação de todos os autores e colaboradores com o intuito de «dar a conhecer aos demais a dinâmica que se pretende criar com esta iniciativa e alguns dos conteúdos da primeira edição da zine digital».

A curadoria ficou a cargo de Tiago Marcos que afirma que «este projecto, nesta altura que vivemos, faz um enorme sentido, usar a arte para quebrar barreiras não é uma ideia nova, desta vez usamo-la contra o isolamento a que estamos sujeitos. Tem sido bastante gratificante verificar que as pessoas estão a aderir e a ajudar-nos a transformar esta crise numa oportunidade para conhecer e dar a conhecer novos autores. A seleção dos textos tem em conta, sobretudo, abranger a maior diversidade possível. Procuramos, além de diversificar a oferta, poder assim convergir com vários gostos e incluir o máximo número possível de pessoas».

Para além dos textos publicados no primeiro número da zine, que terá edição semanal, partilham-se também informações disponíveis sobre cada autor/a, que todas as semanas partilham novos textos que integram a zine seguinte. Durante as próximas semanas também podem aderir à iniciativa novos autores através do formulário disponível no website.

Embora esta primeira fase tenha juntado cerca de 60 autores, são publicados na primeira edição 20 textos de autores de vários pontos do país, ainda que «na grande maioria sejam pessoas do Algarve e Alentejo, mas esperamos que o leque se alargue brevemente. Os autores têm uma grande heterogeneidade, ainda assim é de referir que existe um grande número de jovens a participar», esclareceu Tiago Marcos.