Em Castro Marim pode andar «Às Voltas com as Lendas»

A Taberna Medieval Velho Cavalinho, em Castro Marim, «cumprindo com todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde», apresenta a atividade «Às Voltas com as Lendas».

Com esta iniciativa, «percorremos a vila à hora das bruxas, por lugares que ocupam o imaginário popular e nos contam estórias de mouros, mourinhos, bruxas e aparições», explica a organização.

É ainda proposta «uma viagem ao imaginário fantástico de Castro Marim, seguindo as ruas e ruelas da zona histórica, o Castelo, o Forte, as casas e as gentes onde serão relatadas as lendas, os estranhos acontecimentos que nelas ocorreram e que chegaram até aos nossos dias».

O Velho Cavalinho «convida-o a embarcar nesta nova experiência». Assuntos relacionados com inscrições e informações podem ser tratados por e-mail ou através do telefone 961 786 650.