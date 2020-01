«Diz-me António» homenageia em Albufeira a obra de António Aleixo

Auditório Municipal de Albufeira apresenta espetáculo inspirado no universo do poeta algarvio, num tributo à sua obra e aos 120 anos do seu nascimento.

O projeto «Diz-me António», que une a dança contemporânea, a música e a palavra, vai subir ao palco do Auditório Municipal de Albufeira, no próximo dia 24 de janeiro, sexta-feira, a partir das 21h30.

«O poema, o corpo, a voz, a música, o público, um público que será voz, um corpo que será poema, um poema feito região». Assim define a produção o espetáculo que integra «movimento, a música e a palavra em busca de uma poética da performance, em que três criadores/intérpretes se reúnem a refletir sobre o Poeta Algarvio».

A pesquisa e recolha realizadas «permitiram conhecer as duas facetas que fundem Aleixo, o poeta e o homem, António, através da atualidade da sua poesia».

O espetáculo tem direção artística e interpretação de Armando Correia, Carolina Cantinho e Pedro Pinto, numa produção da Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve com o apoio do programa 365 Algarve.

Os bilhetes custam cinco euros e podem ser adquiridos na Câmara Municipal de Albufeira (no CIAC), nos dias úteis das 9h00 às 16h00, e no Auditório Municipal no dia do espetáculo, das 19h30 às 21h15.