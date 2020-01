«Diz-me António» é um projeto de dança, música e poesia, inspirado no universo de poeta António Aleixo, num tributo à sua obra e aos 120 anos do seu nascimento.

O evento tem lugar no auditório da Biblioteca Municipal de Castro Marim já neste sábado, 18 de janeiro, às 21h30, e reúne três criadores/intérpretes numa performance para refletir o Poeta Algarvio numa combinação de movimento, palavra e música.

Neste revivalismo à obra de António Aleixo haverá ainda um tour especial dedicado ao poeta popular e ao seu tempo. Guiado por um divertido mito contemporâneo seu, inclui visitas a alguns dos espaços histórico-culturais mais emblemáticos de Castro Marim.

Aguardam-no histórias fascinantes e quadras agridoces nos espaços do Revelim de St. António, Igreja Paroquial de N. Sra. dos Mártires, Casa do Sal e Biblioteca Municipal. Para se inscrever deverá enviar e-mail com o assunto «Tour António Aleixo».

Convidados a estar em palco com o espetáculo são também os participantes do workshop de Palavra e Movimento, que decorre no mesmo dia às 11h00, na Biblioteca Municipal. As inscrições nesse momento devem ser feitas por e-mail.

Esta iniciativa é organizada pela Azul – Rede de Teatros do Algarve e é cofinanciada pelo Programa 365 Algarve, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve. Recorde-se que o espetáculo «Diz-me António» também passará por Albufeira.