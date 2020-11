DiVaM leva cinema e música à Fortaleza de Sagres

Fortaleza de Sagres acolhe no próximo fim de semana, dias 14 e 15 de novembro, mais duas iniciativas no âmbito do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve.

No sábado, dia 14, às 16h00, realiza-se o projeto IN CINEMA – Integração, Indiscriminização e Inclusão e no domingo há música com Rouge, um duo de acordeão e saxofone. É promovido pelo Cineclube de Faro e apresenta os filmes Surfavela, de Joaquim Pinto e Nuno Leonel (1996), Rebirth, de Laura Basil Duncan (2019) e The Endless Summer, de Bruce Brown (1965).

A escolha destes filmes relaciona-se com o tema do DiVaM deste ano – «Direitos Humanos, Igualdade e Não Discriminação» – e de como o cinema pode ser uma ferramenta para dirimir alguns estigmas e barreiras que as sociedades – que se pretendem justas, abertas, fraternas, livres e solidárias – enfrentam, através de três ideias fundamentais: Integração, Indiscriminação e Inclusão

A exibição dos filmes realiza-se no auditório da Fortaleza de Sagres e conta com a presença de convidados de associações ligadas ao surf.

No dia seguinte, domingo, 15 de novembro, é apresentado o projeto Rouge, também no auditório da Fortaleza de Sagres, às 17h00, com o duo Mário Marques (Saxofone) e Gonçalo Pescada (acordeão).

Este projeto surge como um verdadeiro tributo aos mestres Astor Piazzolla e Richard Galliano «pelo contributo inolvidável que deram à História da Música Universal».

A mescla de «Novo Tango» com a «Nova Musette», onde a abordagem aos fundamentos rítmicos do fraseado em jazz e a improvisação aparecem como elementos inovadores, mas ao mesmo tempo, também de escrita musical fidedigna às ideias originais dos compositores. A iniciativa é da Associação de Acordeão do Algarve.