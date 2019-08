Designer Outlet Algarve dá palco a talentos regionais

Os talentos locais voltam a encontrar palco no Designer Outlet Algarve.

Desta vez, os protagonistas foram a Associação Esperança e Paz de Loulé e a Escola de Dança Alma no Passo, que deram ritmo ao espetáculo de dança que contou com a presença de milhares de pessoas e que se realizou este fim de semana, durante o evento Crazy Weekend.

Pelo segundo ano, o Designer Outlet Algarve conta também com música ao vivo todos os dias até 31 de agosto, com a presença de bandas regionais.

Foi ao som do batuque e do funaná que a Associação Esperança e Paz de Loulé iniciou o espetáculo de dança do último sábado, numa viagem que levou até ao outro lado do Atlântico milhares de pessoas que assistiam na plateia.

A noite continuou com a apresentação da Escola de Dança Alma no Passo, de Quarteira. Com mais de 90 alunos, dos 3 aos 80 anos, a escola fundada por Cristiana Jesus e Cláudio Alegre (participantes do Secret Story 6) dedica-se a várias modalidades, como danças de salão, danças criativas ou ritmos latinos.

O espetáculo de dança foi integrado no evento Crazy Weekend, que se realizou de 15 a 18 de agosto.

A iniciativa cultural complementa várias outras atividades de cultura e entretenimento dinamizadas pelo Designer Outlet Algarve.

Entre elas destaca-se o Hello Summer, que decorre durante os meses de julho e agosto com música ao vivo, dando palco a bandas regionais todos os dias, a partir das 20 horas.

O Algarve «vive e vibra todo o ano»

Para a equipa do Designer Outlet Algarve, é importante demonstrar como «a região está repleta de artistas.

É importante incentivar e inspirar as artes e a cultura durante todo o ano, através de talentos com vários horizontes, que completam a alma artística algarvia» refere Célia Meira, diretora de Marketing do Designer Outlet Algarve. «O Algarve vive e vibra todo o ano», sublinha.

Ao longo do ano, outras iniciativas do Designer Outlet Algarve com artistas locais reforçam a ideia de que um espaço comercial representa, também, um espaço social, que oferece experiências únicas e diferenciadoras aos seus visitantes.

A exposição de artesanato e cultura do Loulé Criativo, no início do ano, ou a instalação de arte urbana do Atelier Onze Tattoo, de Faro, em Abril, são alguns exemplos de parcerias com artistas e entidades regionais.

A oferta cultural e de entretenimento do Designer Outlet Algarve já contou, entre outros, com a exposição de fotografia «Fresh Backstage Portraits» de João Bettencourt Bacelar, além de espetáculos de vários artistas de relevo nacional, como Gisela João ou Herman José, que atuaram no âmbito dos eventos Late Night Shopping.