Delfins regressam aos palcos em novo festival na Marina de Albufeira

Delfins é o primeiro nome confirmado no cartaz do novo South Sounds Art Festival que se estende de 9 a 14 de junho de 2020.

Depois de 10 anos sem atividade, os Delfins anunciam o seu regresso para cinco concertos em 2020, com a primeira data marcada para o novo festival português a decorrer este verão na Marina de Albufeira.

O South Sound Arts Festival promete trazer ao Algarve o melhor nas várias áreas culturais e artísticas, apresentando-se como mais do que um festival de música.

Esta é a primeira confirmação do cartaz que se estende de 9 a 14 de junho de 2020, contando com a o reencontro da banda no primeiro dia do festival.

35 anos depois da formação em Cascais, o grupo que conquistou os lugares cimeiros das tabelas de vendas e que se tornou num dos maiores casos de sucesso da música portuguesa nos anos 1990, batendo todos os recordes de vendas de discos, terá cinco aguardados e muito especiais encontros com o seu público em 2020, sendo o primeiro anunciado no South Sound Arts Festival, dia 9 de Junho.

Miguel Ângelo, Fernando Cunha, Dora Fidalgo, Rui Fadigas, Luís Sampaio e Jorge Quadros, a mais aplaudida formação dos Delfins, interpretará, nesta tour de reencontro, um alinhamento que inclui clássicos como «Canção do Engate» (original de António Variações), «Bandeira», «Aquele Inverno», «1 Lugar ao Sol», «Nasce Selvagem», «Ao Passar Um Navio», «A Queda de um Anjo», «Solta os Prisioneiros», «Sou Como Um Rio», «Saber Amar», entre muitos outros.

Para o gestor cultural do evento Raul Ribeiro, «esta foi uma escolha que muito nos alegrou porque os Defins fazem parte da história dos portugueses e toda a gente tem saudades de os ouvir ao vivo. E é, para nós, um verdadeiro orgulho acolhermos esta celebração desta banda tão carismática e adorada e festejarmos com eles e com o público. Em breve revelaremos mais nomes e mais novidades do Festival de Junho e prometemos surpreender os portugueses».

Os bilhetes para o South Sound Arts Festival poderão ser adquiridos a partir de 27 de janeiro, nos canais anunciados nas redes do festival.